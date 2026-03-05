Stare drzewa owocowe poszukiwane. Tak zwane poniemieckie, powojenne i „po babci"!

Patrycja Śmigielska
2026-03-05 16:01

Stare drzewa owocowe z przydomowych ogrodów mogą pomóc w ocaleniu zapomnianych odmian. Naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego szukają jabłoni, grusz i śliw posadzonych jeszcze przed 1960 rokiem.

Autor: Getty Images Drzewa owocowe - co mówią przepisy o wycince?

Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego pobiorą z nich materiał genetyczny i odtworzą stare odmiany jabłoni, grusz czy śliw sadzonych przed 1960 rokiem. 

„Takie odmiany, które jeszcze istniały, które kiedyś tworzyły stare sady, co było kiedyś naturalne w przestrzeni wiejskiej, dzisiaj jest unikalnością. I żeby zachować te smaki dzieciństwa, chcemy właśnie zebrać te odmiany, pobrać z tych drzew materiał genetyczny” – mówi Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej.

Z pobranego materiału genetycznego powstanie specjalny sad starych odmian w Prószkowie. Starych, ale bardziej odpornych. 

„Te stare drzewa owocowe były bardziej odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne, na zagrożenia patogenami, chorobami, które występują już teraz wśród drzew coraz częściej, coraz więcej wśród drzew owocowych i to ludzi skłania do tego, że może spróbować”. – dodaje Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Opolskiej Wsi Przyrodniczej.

Jeśli ktoś ma takie stare drzewo w ogrodzie lub zauważył je u sąsiada, może je zgłosić – w zamian otrzyma młode drzewko tej samej odmiany.

