Ta rezydencja wygląda jak z bajki. Turyści nazywają ją "polskim Disneylandem"

Na mapie naszego kraju można odnaleźć lokalizacje, które wydają się wręcz nierealne. Szczególną uwagę przykuwa pewna rezydencja, przyciągająca rzesze fotografów i podróżników swoim unikalnym charakterem. Choć niezwykła architektura i strzeliste wieże mogą sugerować, że patrzymy na filmową scenografię, jest to jak najbardziej prawdziwy budynek.

Pałac w Mosznej na Opolszczyźnie

Na południu Polski wznosi się budowla, która przypomina obiekty znane z baśni lub czołówek filmów Disneya. Mowa o Pałacu w Mosznej, który ze względu na swój wygląd zyskał przydomek "polskiego Disneylandu". Ta imponująca rozmachem rezydencja od ponad stulecia fascynuje turystów swoją historią oraz wyjątkową formą.

Eklektyczna kompozycja łączy w sobie cechy neogotyku, baroku oraz neorenesansu, tworząc mieszankę niespotykaną w innych miejscach. Obiekt, posiadający 99 wież i wieżyczek oraz 365 pomieszczeń, słusznie uznawany jest za jeden z najpiękniejszych zamków nad Wisłą, a jego fantazyjna bryła na długo zapada w pamięć. Zdjęcia obiektu znajdziecie w galerii poniżej.

Wygląda jak wyciągnięty z baśni. "Polski Disneyland" zachwyca od stuleci

7

Dzieje rodu Tiele-Wincklerów

Losy majątku zmieniły się w 1866 roku, gdy przejęła go potężna rodzina przemysłowców: Tiele-Wincklerowie. Impulsem do nadania rezydencji dzisiejszego kształtu był pożar barokowego pałacu w 1896 roku, po którym Franz Hubert von Tiele-Winckler zarządził wielką odbudowę. Do 1900 roku powstała neogotycka część wschodnia, a kilkanaście lat później ukończono neorenesansowe skrzydło zachodnie, co nadało całości bajkowy charakter pełen detali. Po drugiej wojnie światowej w budynkach działało sanatorium, lecz od lat 70. XX wieku Pałac w Mosznej systematycznie buduje swoją pozycję jako kluczowa atrakcja turystyczna regionu.