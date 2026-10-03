Osobówka zmiażdżona przez ciężarówkę, nie żyje kierowca. Tragedia na drodze krajowej

Na odcinku drogi krajowej nr 11 w Biskupicach obok Byczyny miał miejsce tragiczny wypadek z udziałem auta osobowego i pojazdu ciężarowego.

Zderzenie okazało się śmiertelne w skutkach dla kierowcy mniejszego samochodu.

Trasa została całkowicie zamknięta, a policjanci kierują ruch objazdami biegnącymi przez Paruszowice, Gosław oraz Wojsławice w stronę DW487.

Tragiczny wypadek w Biskupicach na trasie Kluczbork - Kępno

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło rano na odcinku łączącym województwa opolskie i wielkopolskie. W okolicach miejscowości Biskupice niedaleko Byczyny rozegrał się prawdziwy koszmar na drodze. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, samochód osobowy zderzył się tam z potężnym pojazdem ciężarowym.

Siła uderzenia była na tyle ogromna, że przednia część mniejszego pojazdu została całkowicie zniszczona. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną, zespoły pogotowia ratunkowego oraz policyjne patrole. Niestety, pomimo błyskawicznej reakcji służb, życia kierowcy osobówki nie udało się uratować, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Utrudnienia na DK11 pod Byczyną. Wyznaczono objazdy dla kierowców

Obecnie na miejscu wypadku pracują policjanci pod bezpośrednim nadzorem prokuratora, których zadaniem jest dokładne ustalenie przyczyn tej porannej tragedii. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności dochodzeniowych i usunięcia zniszczonych aut, odcinek drogi krajowej nr 11 został w pełni wyłączony z ruchu. Kierowcy muszą przygotować się na spore opóźnienia, które potrwają przez co najmniej kilka godzin.

Jak przekazał dyżurny opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: „W miejscu wypadku droga jest całkowicie zablokowana”. Funkcjonariusze we współpracy ze służbami drogowymi zorganizowali dla kierowców trasy alternatywne. Ruch kierowany jest przez miejscowości Paruszowice, Gosław oraz Wojsławice, by ostatecznie wrócić na drogę wojewódzką nr 487.

Mundurowi przypominają o zachowaniu maksymalnej ostrożności za kierownicą. Kluczowe jest dostosowanie prędkości do panującej pogody oraz rygorystyczne przestrzeganie poleceń wydawanych przez policjantów kierujących ruchem na objazdach.

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