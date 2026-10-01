Zabójstwo Doroty R. Biegli ocenili 19-letniego Jakuba L. Znamy szczegóły opinii

Zdaniem biegłych, 19-letni Jakub L., który jest podejrzany o morderstwo Diany R. w Kędzierzynie-Koźlu, był niepoczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Wynikało to z jego choroby psychicznej .

. Prokuratura ma w planach złożyć wniosek o to, by umorzyć śledztwo i przymusowo umieścić nastolatka w zakładzie psychiatrycznym.

Jakub L. został zatrzymany we wrześniu, po tym jak w lesie w Kędzierzynie-Koźlu znaleziono ciało brutalnie zamordowanej 49-letniej Diany R.

Młody mężczyzna podejrzany o zabójstwo Diany R. oraz usiłowanie morderstwa mężczyzny w Opolu był niepoczytalny. W związku z tym prokuratura będzie domagać się umorzenia śledztwa i umieszczenia 19-latka w specjalistycznym ośrodku. Do zbadania sprawy powołano zespół składający się z dwóch psychiatrów i psychologa. Decyzja biegłych sądowych była jednoznaczna.

Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność, to jest nie miał możliwości rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna

18

– przekazał Stanisław Bar, rzecznik prasowy opolskiej prokuratury, w rozmowie z Radiem ESKA.

Co więc stanie się z 19-latkiem?

Osoba, która ma zniesioną poczytalność i nie może ponosić odpowiedzialności karnej. Natomiast mogą być wobec niej stosowane środki lecznicze, w tym związane z przymusowym umieszczeniem w zakładzie leczniczym

– dodał prokurator Bar.

Zabójstwo Diany R. Ciało 49-latki znaleziono w lesie

Przypomnijmy, 19-letni Jakub L. wpadł w ręce policji na początku września. Zatrzymanie miało związek ze znalezieniem zwłok 49-letniej Diany R. w lesie na terenie Kędzierzyna-Koźla. Ponadto nastolatek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa innego mężczyzny w Opolu. Do obu zbrodni się przyznał.

49-latka została zaatakowana podczas spaceru z psem. Morderca zadał jej pięć uderzeń młotkiem w głowę, po czym dźgnął ją nożem w brzuch. 19-latek kręcił się w pobliżu miejsca zbrodni. Miał przy sobie ubrudzony plecak, na którym najprawdopodobniej znajdowały się ślady krwi. Wewnątrz znaleziono młotek ciesielski i survivalowy nóż. Jego wygląd zgadzał się również z sylwetką nagraną przez okoliczne kamery monitoringu.