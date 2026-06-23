Tragiczny finał poszukiwań 17-letniego Dominika. Policja odnalazła ciało nastolatka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie poinformowali o zakończeniu poszukiwań zaginionego 17-letniego Dominika. Niestety, nastolatek nie żyje.

Jak przekazała policja, poszukiwania rozpoczęły się po zgłoszeniu zaginięcia chłopaka, który około godziny 22.00 opuścił miejsce zamieszkania i oddalił się w nieznanym kierunku.

Istniało ryzyko zagrożenia jego życia oraz zdrowia – poinformowali funkcjonariusze.

Ze względu na powagę sytuacji dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie ogłoszono alarm. Do działań włączyli się również strażacy. W trakcie akcji wykorzystywano psy tropiące oraz specjalistyczny sprzęt, w tym drony.

Mimo szeroko zakrojonych działań ratunkowych nie udało się odnaleźć nastolatka żywego.

Olescy policjanci zakończyli poszukiwania zaginionego 17-letniego Dominika. Niestety ich finał okazał się tragiczny, a ciało mężczyzny zostało odnalezione – przekazała policja.

Obecnie śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.

Dokładne przyczyny oraz okoliczności jego śmierci wyjaśni prowadzone postępowanie – podkreślają funkcjonariusze.

Na obecnym etapie służby nie przekazują dodatkowych informacji dotyczących miejsca odnalezienia ciała ani okoliczności śmierci 17-latka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

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W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.