Tragiczny finał poszukiwań 17-letniego Dominika. Policja odnalazła ciało nastolatka

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-23 11:08

23 czerwca zakończyły się poszukiwania 17-letniego Dominika, który w sobotni wieczór (20 czerwca) opuścił miejsce zamieszkania i zaginął. W akcję zaangażowano policjantów, strażaków, psy tropiące oraz drony. Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny.

Zamazane zdjęcie nastolatka, prawdopodobnie Dominika, nałożone na zdjęcie lasu z taśmą policyjną. W tle leży przewrócone drzewo i świeżo rozkopana ziemia, co sugeruje miejsce tragicznego odkrycia. Więcej informacji o finale poszukiwań na naszym portalu.
Autor: Archiwum prywatne/ Materiały prasowe

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie poinformowali o zakończeniu poszukiwań zaginionego 17-letniego Dominika. Niestety, nastolatek nie żyje.

Jak przekazała policja, poszukiwania rozpoczęły się po zgłoszeniu zaginięcia chłopaka, który około godziny 22.00 opuścił miejsce zamieszkania i oddalił się w nieznanym kierunku.

Istniało ryzyko zagrożenia jego życia oraz zdrowia – poinformowali funkcjonariusze.

Ze względu na powagę sytuacji dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie ogłoszono alarm. Do działań włączyli się również strażacy. W trakcie akcji wykorzystywano psy tropiące oraz specjalistyczny sprzęt, w tym drony.

Mimo szeroko zakrojonych działań ratunkowych nie udało się odnaleźć nastolatka żywego.

Olescy policjanci zakończyli poszukiwania zaginionego 17-letniego Dominika. Niestety ich finał okazał się tragiczny, a ciało mężczyzny zostało odnalezione – przekazała policja.

Obecnie śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.

Dokładne przyczyny oraz okoliczności jego śmierci wyjaśni prowadzone postępowanie – podkreślają funkcjonariusze.

Na obecnym etapie służby nie przekazują dodatkowych informacji dotyczących miejsca odnalezienia ciała ani okoliczności śmierci 17-latka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
tragiczny finał poszukiwań
Olesno