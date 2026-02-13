Trzech nastolatków strzelało do okien na opolskim Zaodrzu - są już w rękach policji

Sara Rostkowska
2026-02-13 14:47

W sobotę (07.02) policjanci otrzymali zgłoszenie, że ktoś strzelał do okien na ul. Niedurnego. Po prawie tygodniu zatrzymali trzech nastolatków, którzy oddali strzały.

Zatrzymanie strzelającego nastolatka

i

Autor: KMP Opole/Facebook/ Materiały prasowe Policja zatrzymała 3 nastolatków, którzy strzelali do okien w Opolu

Trzech nastolatków strzelało do okien na opolskim Zaodrzu - są już w rękach policji. W ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie, że ktoś strzelał z broni pneumatycznej do budynków przy ul. Niedurnego.Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Chłopcy w wieku od 15 do 17 lat zniszczyli w sumie 6 szyb.

- Policjanci zabezpieczyli dwie sztuki pistoletów pneumatycznych w miejscu zamieszkania nastolatków. Zabezpieczona broń zostanie teraz przekazana biegłemu celem określenia legalności jej posiadania oraz dopuszczalnej mocy - mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji. 

17latek może usłyszeć zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu 5 lat odsiadki. Sprawą 15-sto i 16stolatka zajmie się sąd rodzinny.

