Wsiadasz z rowerem do pociągu i jedziesz nad morze albo w góry. PKP Intercity szykuje nowy hit wakacji

Spółka podpisała umowę wartą ponad 193 mln zł na modernizację i utrzymanie 14 specjalnych wagonów do przewozu rowerów, nart i sprzętu sportowego. I wygląda na to, że to może być jedna z ciekawszych zmian dla osób, które lubią aktywne podróże po Polsce.

Wagon, do którego wchodzisz z rowerem

Modernizowane wagony typu 609A będą czymś więcej niż tylko „dodatkiem do pociągu”. To pełnoprawne wagony zaprojektowane pod turystykę aktywną. Ich znak rozpoznawczy to szerokie drzwi w części środkowej, które ułatwiają wprowadzanie rowerów i większego sprzętu bez gimnastyki w wąskich przejściach.

W środku znajdzie się miejsce na:

24 rowery

20 par nart

14 desek snowboardowych

Czyli wszystko, co potrzebne latem nad morzem i Mazurami oraz zimą w górach.

W ostatnich latach standardem są miejsca dla rowerów w pociągach, jednak tak duże wagony rowerowe nie jeździły w Polsce od lat.

Autor: Amadeusz Calik Podpisanie umowy na 14 wagonów rowerowych w opolskim REMTRAKU

To nie tylko „wagon na rowery”. To mały mobilny punkt wypadowy

Po modernizacji wagony mają oferować nie tylko przestrzeń dla sprzętu sportowego, ale też komfort dla podróżnych.

Na pokładzie znajdzie się:

32 ergonomiczne fotele

8 dodatkowych miejsc uchylnych

klimatyzacja

gniazdka 230V i USB

wzmacniacze sygnału GSM

system informacji pasażerskiej

nowoczesne toalety w obiegu zamkniętym

Do tego wymienione zostaną wózki na cichsze, nowoczesne konstrukcje, a wagony będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h.

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REMTRAK zrobi z nich „turystyczne hity”

Modernizacją zajmie się spółka REMTRAK, należąca do PKP Intercity. To tam wagony dostaną nowe życie — od podwozia po wnętrze. Co ważne, umowa obejmuje też utrzymanie przez kolejne lata. Czyli mówiąc prościej: to nie jednorazowy remont, tylko długoterminowa opieka nad wagonami przez nawet 23 lata.

PKP Intercity nie ukrywa, że wagony mają być mocno sezonowe i turystyczne. Latem mają łączyć największe miasta z: wybrzeżem, Podlasiem czy Mazurami, zimą natomiast będą kierowane w Tatry czy Karkonosze.

„To zabezpieczenie pracy na lata”

Podczas podpisania umowy w Opolu prezes PKP Intercity Janusz Malinowski podkreślał, że to ważny element większej układanki inwestycyjnej spółki. Jak mówił, łączna wartość kontraktów taborowych PKP Intercity przekracza już 18 miliardów złotych, a nowe inwestycje mają zapewnić rozwój floty w kolejnych latach.

Również przedstawiciele REMTRAK-u zwracają uwagę, że modernizacje wagonów wpisują się w szerszy program realizowany dla PKP Intercity - obejmujący zarówno nowe projekty, jak i modernizację istniejącego taboru.

PKP INTERCITY KUPUJE UŻYWANE WAGONY Z NIEMIEC. ZOBACZ, JAK WYGLĄDAJĄ PO MODERNIZACJI: