17-latek podejrzany o podwójne zabójstwo. Sąd podjął kluczową decyzję

Makabryczne odkrycie w Kadłubie

Sprawa wyszła na jaw w nocy ze środy na czwartek, kiedy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili w internecie na przerażające nagranie dokumentujące miejsce zbrodni. Analiza materiału wideo pozwoliła śledczym ustalić, że film powstał w jednym z domów w miejscowości Kadłub pod Strzelcami Opolskimi. Po dotarciu pod wskazany adres, policjanci potwierdzili najgorsze przypuszczenia, odnajdując w budynku ciała 38-letniego mężczyzny oraz 92-letniej kobiety.

Podejrzany ukrywał się w krzakach

W domu, w którym doszło do tragedii, mieszkały łącznie cztery osoby: małżeństwo, matka kobiety oraz jej 17-letni syn. Feralnego dnia matka nastolatka przebywała w szpitalu na zaplanowanym wcześniej zabiegu, co sprawiło, że ofiarami ataku padli jej mąż oraz matka. Uwagę śledczych na 17-latka skierował film, na którym chłopak przyznaje się do winy i pokazuje drastyczne szczegóły zdarzenia. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, które zakończyły się w czwartek w powiecie krapkowickim. Młody mężczyzna ukrywał się w zaroślach i nie stawiał oporu podczas zatrzymania.

„Podejrzanemu przedstawiono zarzuty związane z dokonaniem podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu od 15 do 30 lat pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów” – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.

Tymczasowy areszt dla Łukasza G.

W piątek Łukasz G. został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał oficjalne zarzuty. Jak informuje radio VOX FM, prokuratura zawnioskowała o izolację podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zadecydował, że 17-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym.

