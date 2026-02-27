Makabryczna zbrodnia w Kadłubie. To tutaj doszło do prawdziwego horroru

Makabryczne odkrycie w domu w Kadłubie

Do tej pory życie w miejscowości Kadłub płynęło spokojnym rytmem, z dala od wielkich tragedii. Sytuacja zmieniła się diametralnie w nocy ze środy na czwartek, która zapisała się w historii wsi czarnymi zgłoskami. Funkcjonariusze policji, po siłowym sforsowaniu drzwi jednego z domów, natknęli się na zwłoki dwóch osób. Ciała były zmasakrowane i nosiły ślady licznych ran rąbanych. Śledczy ustalili, że sprawca posłużył się tępokrawędzistymi i ostrymi narzędziami, najpewniej wykorzystując w tym celu siekierę oraz młotek.

Kim był 17-letni Łukasz G. z Kadłuba?

Obraz nastolatka, jaki rysuje się ze wspomnień znajomych z pracy i sąsiedztwa, jest kompletnym przeciwieństwem brutalnego czynu, o który jest podejrzewany. Łukasz G. uczęszczał do szkoły branżowej i dorabiał jako murarz na budowach. W opinii otoczenia uchodził za chłopaka niezwykle spokojnego, a momentami nawet wycofanego. Szokująca zbrodnia w żaden sposób nie pasowała do jego dotychczasowego wizerunku.

- Gdybyśmy kazali mu zabić pająka na ścianie, on by tego nie zrobił – mówi osoba z jego otoczenia.

Tym większe niedowierzanie wywołały materiały wideo, które sprawca udostępnił w sieci. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że 17-latek mógł przygotowywać się do ataku, ćwicząc wcześniej ciosy siekierą. Wszystko wskazuje na to, że makabryczne zdarzenie zostało przez niego dokładnie zaplanowane.

Policyjna obława w powiecie krapkowickim

Pojawienie się w internecie drastycznych nagrań postawiło na nogi policję, która błyskawicznie zorganizowała poszukiwania na szeroką skalę. Do akcji włączono funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a także drony i psy tropiące. Nastolatka udało się namierzyć na terenie powiatu krapkowickiego, gdzie próbował schronić się w gęstych zaroślach. W momencie ujęcia przez mundurowych nie stawiał żadnego oporu.

17-latek przyznał się do winy w prokuraturze

W piątek 27 lutego Łukasz G. został doprowadzony do prokuratury, gdzie oficjalnie przedstawiono mu zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Młody mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Według informacji przekazanych przez śledczych, złożył on również obszerne wyjaśnienia w tej sprawie.

- Podejrzany wskazał, że w jego życiu zaszły zdarzenia, które – jak twierdzi – miały go popchnąć do tych zachowań. Potwierdził również, że jest autorem nagrań i sam zamieścił je w internecie – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, Stanisław Bar.

Prokuratura zaznacza, że mimo młodego wieku, 17-latek będzie odpowiadał przed sądem jak osoba dorosła. Kodeks karny przewiduje w takim przypadku karę od 15 do 30 lat pozbawienia wolności. Ze względu na fakt, że sprawca nie jest jeszcze pełnoletni, nie grozi mu dożywocie.

Sąd zdecyduje o areszcie dla Łukasza G.

Decyzja w sprawie zastosowania tymczasowego aresztu ma zapaść podczas posiedzenia sądu zaplanowanego na sobotni poranek. Społeczność Kadłuba ma nadzieję, że ustalenia śledczych rzucą nieco światła na motywy sprawcy i pozwolą zrozumieć, co doprowadziło do tak niewyobrażalnej tragedii w ich sąsiedztwie.

