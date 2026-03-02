Mieszkańcy Kadłuba są wstrząśnięci makabrycznymi scenami, do jakich doszło w jednym z prywatnych domów. Zarzuty brutalnego zabójstwa 38-letniego ojczyma oraz 87-letniej babci usłyszał 17-letni Łukasz G. Największe przerażenie budzi jednak informacja, że nastolatek udokumentował swój czyn, a drastyczne materiały wideo trafiły do mediów społecznościowych.

Sceny zbrodni w Kadłubie. 17-letni Łukasz G. nagrał morderstwo

Szczegóły filmu opublikowanego przez nastolatka w internecie są porażające. Pierwsze sekundy ukazują mrożący krew w żyłach obraz śpiącej ofiary, do której sprawca z siekierą w dłoni podchodzi bez cienia wahania. Z relacji wynika, że po zadaniu ciosów starszej kobiecie, Łukasz G. uśmiecha się do kamery w psychopatyczny sposób. Właśnie ten materiał jest obecnie kolportowany w sieci.

Uczniowie z Opola oglądają drastyczne nagranie w szkołach

Portal nto.pl donosi, że placówki edukacyjne podjęły kroki prewencyjne i organizują rozmowy ostrzegawcze, by zniechęcić młodzież do oglądania filmu. Niestety ciekawość często wygrywa z rozsądkiem. Jeden z nauczycieli liceum w Opolu, w rozmowie z serwisem opole.naszemiasto.pl, nie ukrywa głębokiego zaniepokojenia zaistniałą sytuacją.

„Film krąży między uczniami. Jestem zaskoczony tym, jak wielu uczniów już go widziało”

Aldona Stach o wpływie brutalnych treści na psychikę młodzieży

Eksperci zaznaczają, że dla młodych osób, funkcjonujących głównie w świecie cyfrowym, kontakt z tak realistyczną przemocą bywa destrukcyjny. Aldona Stach, cyberpsycholożka z fundacji WiseFuture University, która spotkała się z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu, wyraża poważne obawy w związku z tą tragedią. W rozmowie z nto.pl podkreśla:

„To, co mnie przeraziło w tej zbrodni, to fakt, że ten film zobaczyła masa ludzi, którzy absolutnie nie są przygotowani na rejestrowanie takich obrazów. Kontakt z tak drastycznymi treściami może mieć dramatyczne konsekwencje dla młodych umysłów. Może wywołać głęboki szok i zmiany w psychice, które będą wymagały specjalistycznego wsparcia”

Specjalistka przywołuje również relację jednego z uczniów: „Jedna z osób przyznała, że widziała nagranie i bardzo tego żałuje. Dlatego jedyną właściwą reakcją jest usunięcie takiego nagrania, jeśli już je otrzymamy”.

Apel CBZC w sprawie rozpowszechniania filmu z zabójstwa

Oficjalne stanowisko w tej sprawie zajęło również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, publikując specjalny komunikat. Funkcjonariusze apelują o natychmiastowe zaprzestanie rozsyłania zdjęć oraz filmów z miejsca zbrodni.

„Podkreślamy z całą stanowczością, że takie działania są głęboko niemoralne, nieetyczne i uderzają w podstawowe zasady współżycia społecznego. ​Za każdym takim materiałem kryje się niewyobrażalna tragedia rodzin i bliskich, dla których widok cierpienia ich najbliższych w przestrzeni publicznej jest formą wtórnej wiktymizacji i potwornym obciążeniem psychicznym”

Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest anonimowy, a udostępnianie takich treści może skutkować odpowiedzialnością karną. Szkodliwe materiały można zgłaszać w sposób anonimowy poprzez stronę dyzurnet.pl.

Opinie sąsiadów i współpracowników o Łukaszu G.

Trudno zrozumieć, jak chłopak uważany za oazę spokoju mógł dopuścić się tak bestialskiego czynu. Łukasz G. uczęszczał do szkoły branżowej i pracował jako murarz na budowie. Choć pojawiały się plotki o konfliktach w pracy, współpracownicy stanowczo zaprzeczają tym doniesieniom, wspominając nastolatka jako osobę wyjątkowo łagodną.

„Gdybyśmy kazali mu zabić pająka na ścianie, on by tego nie zrobił”

Podobne zdanie mają sąsiedzi, którzy obserwowali go od dzieciństwa. Znajome opisują go słowami: „Cichy, spokojny, niepozorny”. Dodają również: „Nikt by nie pomyślał, że w tej rodzinie może dojść do tak potwornej rzezi”.

Przesłuchanie 17-latka w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

W piątek, 27 lutego, podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy byli zszokowani jego zachowaniem w trakcie czynności. Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu określił postawę nastolatka jako zadziwiająco spokojną i opanowaną.

„Był opanowany, logiczny, uporządkowany. Był zorientowany w charakterze wykonywanych czynności”

Nastolatek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył szerokie wyjaśnienia.

„Podejrzany wskazał, że w jego życiu zaszły zdarzenia, które – jak twierdzi – miały go popchnąć do tych zachowań. Potwierdził również, że jest autorem nagrań i sam zamieścił je w internecie”

Z uwagi na ukończone 17 lat, Łukasz G. będzie odpowiadał przed sądem jak osoba dorosła. Za popełnione czyny grozi mu kara od 15 do nawet 30 lat pozbawienia wolności.