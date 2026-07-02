Horror w bloku. Mężczyzna miał podpalić 39-letnią kobietę

Z informacji przekazanych przez "Nową Trybunę Opolską" wynika, że o tragicznym zajściu służby ratunkowe poinformowała sama ofiara tego brutalnego ataku. Pod wskazany adres błyskawicznie wysłano funkcjonariuszy policji, jednostki straży pożarnej oraz ratowników medycznych. Ranna 39-latka po szybkiej interwencji została natychmiast przetransportowana do miejscowego szpitala.

Pojawienie się ognia wymusiło na strażakach ewakuację blisko 20 lokatorów tego budynku mieszkalnego. Dziennikarze "Nowej Trybuny Opolskiej" podkreślają, że policjanci zaledwie po upływie godziny ujęli 47-letniego sprawcę. Podejrzany także wymagał specjalistycznej pomocy ze względu na odniesione rany i obecnie przebywa w placówce medycznej, gdzie nieustannie pilnują go mundurowi. Śledczy intensywnie pracują nad wyjaśnieniem dokładnego przebiegu i motywów tego zdarzenia.