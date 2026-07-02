Horror w bloku. Mężczyzna miał podpalić 39-letnią kobietę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-02 22:29

W czwartek, 2 lipca, w jednym z mieszkań przy alei Przyjaźni w Opolu rozegrały się wstrząsające sceny. Z doniesień "Nowej Trybuny Opolskiej" wynika, że 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną substancją i podpalona.

Radiowóz policyjny na sygnale stoi przy drodze nocą. O brutalnym ataku w Opolu przeczytasz na Eska Opole.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Z informacji przekazanych przez "Nową Trybunę Opolską" wynika, że o tragicznym zajściu służby ratunkowe poinformowała sama ofiara tego brutalnego ataku. Pod wskazany adres błyskawicznie wysłano funkcjonariuszy policji, jednostki straży pożarnej oraz ratowników medycznych. Ranna 39-latka po szybkiej interwencji została natychmiast przetransportowana do miejscowego szpitala.

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Pojawienie się ognia wymusiło na strażakach ewakuację blisko 20 lokatorów tego budynku mieszkalnego. Dziennikarze "Nowej Trybuny Opolskiej" podkreślają, że policjanci zaledwie po upływie godziny ujęli 47-letniego sprawcę. Podejrzany także wymagał specjalistycznej pomocy ze względu na odniesione rany i obecnie przebywa w placówce medycznej, gdzie nieustannie pilnują go mundurowi. Śledczy intensywnie pracują nad wyjaśnieniem dokładnego przebiegu i motywów tego zdarzenia.

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