Interwencja służb w Ligocie Górnej

Tragiczny finał weekendu w okolicach Kluczborka. W niedzielę, 15 lutego, dyspozytorzy numeru alarmowego odebrali zgłoszenie przed południem. Wynikało z niego, że w wodach lokalnego zbiornika zauważono ludzkie zwłoki. Do akcji w Ligocie Górnej natychmiast zadysponowano jednostki straży pożarnej, które zajęły się wyłowieniem ciała, oraz patrole policji zabezpieczające teren.

Funkcjonariusze pracujący na brzegu zalewu szybko ustalili personalia zmarłej. Okazało się, że jest to 49-letnia mieszkanka powiatu kluczborskiego. Sytuacja jest o tyle wstrząsająca, że osobą zgłaszającą zdarzenie był bliski zmarłej, co w rozmowie z nami potwierdziła st. asp. Krystyna Chmielewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

- W niedzielę, 15 lutego w godzinach przedpołudniowych nad Zalewem Kluczborskim odnaleziono ciało 49-letniej kobiety, mieszkanki powiatu kluczborskiego. Zgłoszenie wpłynęlo do dyżurnego jednostki od partnera kobiety, który ujawnił ciało nad zbiornikiem wodnym. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrol policji oraz inne służby ratunkowe. Obecnie jeszcze trwają tam czynności procesowe pod nadzorem prokuratury - przekazała oficer policji.

Śledztwo wyjaśni przyczyny zgonu

Mundurowi poinformowali, że 49-latka nie widniała w policyjnych systemach jako osoba zaginiona. Obecnie śledczy koncentrują się na zabezpieczeniu wszelkich śladów i ustaleniu dokładnego przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do śmierci kobiety. Ze względu na dobro trwającego postępowania, służby na tym etapie są oszczędne w udzielaniu szczegółowych informacji.

- Na chwilę obecną mamy odnalezienie ciała, cała procedura trwa, jeżeli będzie coś więcej wiadomo, to na pewno będziemy informować

– dodała w wypowiedzi dla nas przedstawicielka kluczborskiej policji. Kluczowe dla sprawy będą wyniki sekcji zwłok oraz dalsze ustalenia prokuratury.