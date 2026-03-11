Młode tygrysice już śmigają po wybiegu w opolskim zoo. Tajga i Tundra z ciekawością obserwują każdy ruch swojej mamy i coraz śmielej próbują ją naśladować.

„Jak chłopcy wychodzili, to było takie nieudane wyjście. Tutaj już dziewczynki wyszły i odważnie, tu trzy metry, konkretnie powąchały sobie tę przestrzeń. No, chłopcy potrzebowali znacznie więcej czasu. No, siła w dziewczynach, jak się okazuje.” – mówiła Aleksandra Czechowska, dyrektorka opolskiego zoo.

Młode tygrysice rosną jak na drożdżach. Mają już 8 miesięcy i ważą ponad 40 kg. Nie przeszkadza im to w harcach.

„Bardziej dokazują niż chłopcy. Jedna jest taka, że zaczepki to wręcz co sekundę rodzą jej się w głowie. Druga jest taka troszeczkę spokojniejsza. Na razie będą w ten sposób spędzać swój czas – na zabawach, hulankach i swawolach.” – mówił Mariusz Włodarczyk z opolskiego zoo.

Psoty młodych tygrysic będzie można podglądać jeszcze przez ponad dwa lata w opolskim zoo. A później? Wciąż nie wiadomo czy zostaną w Opolu, czy tak jak ich bracia wyfruną z gniazda.