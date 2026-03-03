Podwójne zabójstwo w gminie Niemodlin. Zatrzymano brata zamordowanej kobiety

Makabryczne odkrycie w gminie Niemodlin. Wezwani do interwencji policjanci znaleźli dwa ciała

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się wieczorem 25 lutego po godzinie 22.00 na terenie gminy Niemodlin. Dyżurny opolskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące bardzo niepokojącego i dziwnego zachowania 29-letniego mężczyzny, dlatego natychmiast wysłał na miejsce patrol. Po przybyciu na posesję funkcjonariusze zastali zamknięty budynek, jednak przez okno dostrzegli w środku dwie leżące na podłodze osoby. W obliczu zagrożenia życia podjęto decyzję o siłowym wejściu do domu, gdzie niestety potwierdzono najgorsze. Pomimo próby ratowania życia, obecny na miejscu zespół medyczny stwierdził zgon 24-letniej kobiety i jej 29-letniego partnera z powodu rozległych, śmiertelnych obrażeń.

Podejrzany o zbrodnię ukrywał się na strychu. To brat zamordowanej kobiety

Po tragicznym odkryciu policjanci niezwłocznie przystąpili do dokładnego przeszukania całego budynku oraz przyległego terenu. Intensywne działania przyniosły szybki rezultat, ponieważ na strychu domu funkcjonariusze odnaleźli ukrywającego się mężczyznę. Okazał się nim 29-letni brat tragicznie zmarłej kobiety, który w momencie zatrzymania stawiał czynny opór i musiał zostać obezwładniony. Tuż obok niego policjanci znaleźli i zabezpieczyli nóż kuchenny, który jest teraz kluczowym dowodem w sprawie i prawdopodobnym narzędziem zbrodni. Na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która pod nadzorem prokuratora gromadziła materiał dowodowy i zabezpieczała ślady.

Zarzuty podwójnego zabójstwa i tymczasowy areszt. 29-latkowi grozi dożywocie

Zatrzymany 29-latek został przewieziony do komendy, gdzie usłyszał najpoważniejsze zarzuty. Prokuratura oskarżyła go o dokonanie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, co jest jedną z najcięższych zbrodni w polskim prawie. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zadecydował o umieszczeniu podejrzanego w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy. Za popełniony czyn mężczyźnie grozi kara od 15 do 30 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie.

Źródło: Policja.pl

Podwójne zabójstwo w Kadłubie. Śledczy ujawniają, co czeka 17-latka z Kadłuba [GALERIA]

6