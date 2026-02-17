Szczyt sezonu grypowego na Opolszczyźnie

Nawet kilkadziesiąt pacjentów dziennie czeka w kolejkach do lekarzy pierwszego kontaktu w Opolu. Większość z objawami grypy. W miejskich przychodniach jest spory ruch.

- Jest małe opóźnienie. Przesunęli mi termin o 40 minut. Ale zadzwonili. - Ja natomiast dostałam informację, że mam przyjść wcześniej, bo zwolniło się miejsce. - Dziś rano zadzwoniłam i od razu miałam termin do lekarza. Na dziś - mówią opolscy pacjenci czekający do lekarza.

Przychodnie na Waryńskiego oraz na Kościuszki są teraz najbardziej oblegane, wolne terminy mają na Chmielowickiej.

- Może być sytuacja, że lekarz, który przyjmuje dziennie kilkudziesięciu pacjentów będzie miał zajęte wszystkie terminy na dany dzień. Wtedy staramy się znaleźć i zaproponować pacjentowi wizytę w innej naszej przychodni - mówi Przemysław Zych, członek zarządu Centrum Zdrowia w Opolu.

Od początku roku na grypę zachorowało w Opolu około 800 osób.

- Jak co roku, okres przed feriami, ferii i po feriach, jest takim okresem newralgicznym. Dużo podróżujemy i się przemieszczamy, a potem często przywozimy różne infekcje. Najbardziej skuteczną możliwością zabezpieczenia się przed grypą jest szczepienie - mówi Martyna Klimek, lekarz w Centrum Zdrowia w Opolu.

Dodajmy, że całym województwie prawie 10 tysięcy osób zachorowało na grypę od początku roku.A przynajmniej tyle zgłosiło się do lekarza.